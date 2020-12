Covid | stretta a Natale e Capodanno | ecco il possibile calendario dei divieti per le feste

(Di giovedì 17 dicembre 2020) L'esecutivo non ha ancora deciso quale linea adottare per lenatalizie: se quella soft, con la zona rossa nei giorni festivi e prefestivi fino al 3 gennaio, oppure quella dura, che prevede di applicare un’unica misura dal 24 dicembre al 6 gennaio.i vari scenari

Agenzia_Ansa : #Natale Il ministro Francesco Boccia conferma: 'Sarà un #Natale a #casa, chi pensa a #cenoni e #feste sbaglia' Il… - Agenzia_Ansa : #Natale il presidente del #Veneto Luca Zaia anticipa la stretta, stop a movimenti tra comuni dalle 14 del 19 dicemb… - repubblica : Stretta anti-Covid a Natale, Italia rossa durante le feste. Boccia: 'Sbagliato ipotizzare cenoni e assembramenti. O… - infoitinterno : Covid e Natale, verso la stretta - infoitinterno : Covid, stretta sul Natale: verso intesa nel Governo su zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stretta

I DATI DI OGGI. Sono stati registrati 1.073 casi positivi: 523 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia BAT, 90 in provincia di Foggia, 160 in provin ...ROMA. Sarà una deroga mirata, da autocertificare in caso di controlli. Permetterà limitatissimi ricongiungimenti familiari nei giorni di zona rossa nazionale. Un’eccezione pensata per gli anziani soli ...