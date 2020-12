Covid, San Marino non rinuncia al Capodanno: locali aperti fino all’una. “In Italia solo polemiche politiche” (Di giovedì 17 dicembre 2020) A San Marino il Covid non ferma il Capodanno: locali aperti fino all’1 L’epidemia di Covid non ferma il Capodanno a San Marino: nelle prossime ore, infatti, il ministro della Sanità firmerà un’ordinanza che prolungherà la chiusura dei locali all’1 rispetto al limite attuale che prevede le saracinesche chiuse entro mezzanotte. Lo ha annunciato lui stesso nel corso di un’intervista all’emittente Rtv San Marino. Queste le parole di Roberto Ciavatta, segretario alla Sanità dello Stati di San Marino: “Oggi uscirà un decreto sull’ampliamento dell’orario di apertura per l’ultimo dell’anno, perché abbiamo ritenuto, insieme alla struttura sanitaria, che piuttosto che chiudere a mezzanotte e ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) A Sanilnon ferma ilall’1 L’epidemia dinon ferma ila San: nelle prossime ore, infatti, il ministro della Sanità firmerà un’ordinanza che prolungherà la chiusura deiall’1 rispetto al limite attuale che prevede le saracinesche chiuse entro mezzanotte. Lo ha annunciato lui stesso nel corso di un’intervista all’emittente Rtv San. Queste le parole di Roberto Ciavatta, segretario alla Sanità dello Stati di San: “Oggi uscirà un decreto sull’ampliamento dell’orario di apertura per l’ultimo dell’anno, perché abbiamo ritenuto, insieme alla struttura sanitaria, che piuttosto che chiudere a mezzanotte e ...

