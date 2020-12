Covid, ricoverato il deputato negazionista che indossava la mascherina bucata per protesta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Neanche un mese fa, si era presentato in Parlamento con una mascherina arancione ricamata e completamente bucherellata , per protestare contro l'obbligo . Oggi, un deputato negazionista si stato ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Neanche un mese fa, si era presentato in Parlamento con unaarancione ricamata e completamente bucherellata , perre contro l'obbligo . Oggi, unsi stato ...

