Covid | Re di Svezia attacca il governo | “Troppi morti | abbiamo fallito”

Leggi su kronic

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Passo indietro dellacon il proprio Re che ammette il fallimento di una politica anti-molto leggera e davvero poco previdente. re di(web source) Laè una di quelle Nazioni che maggiormente ha esposto il proprio popolo al contagio con il Coronavirus. Questo perché ilha optato per una politica liberista o comunque poco previdente contro un virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Ecco quindi che già nei mesi primaverili causò sorpresa vedere il paese scandinavo ‘aperto e senza regole’. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il coronavirus Ora se ne pagano le conseguenze con una situazione epidemiologica particolare e soprattutto ...