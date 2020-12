Covid Puglia, Lopalco: 'Vaccini efficaci e sicuri ma non sappiamo quanto dura la protezione' (Di giovedì 17 dicembre 2020) BARI - 'Di questo vaccino' anti Covid 'sappiamo già tanto: è estremamente efficace ed ha un profilo di sicurezza molto alto. Non sappiamo ancora quanto durerà la protezione, ma le proiezioni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 17 dicembre 2020) BARI - 'Di questo vaccino' antigià tanto: è estremamente efficace ed ha un profilo di sicurezza molto alto. Nonancoradurerà la, ma le proiezioni ...

Agenzia_Ansa : Bimba chiede a Babbo Natale una medaglia per bimbi guariti dal Covid. Il sindaco di Gravina in Puglia Alesio Valent… - infoitinterno : Covid Puglia, Lopalco: «Vaccini efficaci e sicuri ma non sappiamo quanto dura la protezione» - filippo46c : RT @rep_bari: Covid, Puglia prima per ingressi in Terapia intensiva e seconda nel rapporto fra tamponi e positivi [di Cenzio Di Zanni] [agg… - rep_bari : Covid, Puglia prima per ingressi in Terapia intensiva e seconda nel rapporto fra tamponi e positivi [di Cenzio Di Z… - R_A_NEWS : #COVID19, altri 15 casi a #Cerignola - RaNews web tv - #news #Puglia #Natale -