Covid oggi nel mondo, doppio record di morti negli Usa: 250.000 contagi e 3.700 decessi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Coronavirus continua la sua lunga marcia superando quota 74 milioni di contagi da inizio pandemia, e non risparmiando neanche i leader mondiali, per ultimo è risultato positivo il presidente ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Coronavirus continua la sua lunga marcia superando quota 74 milioni dida inizio pandemia, e non risparmiando neanche i leader mondiali, per ultimo è risultato positivo il presidente ...

LiaQuartapelle : Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha… - caritas_milano : Test gratuiti per persone senza dimora La salute è un diritto. Oggi, invece, le persone più emarginate accedono co… - ettore_licheri : La destra oggi ha dichiarato in Senato che il COVID c’è. Rispetto a quest’estate, sono passi da gigante questi. - elenazanella : Scenari, prospettive, opportunità per il fundraising nell’era del Covid-19 - ElenaLhasa : RT @ettore_licheri: La destra oggi ha dichiarato in Senato che il COVID c’è. Rispetto a quest’estate, sono passi da gigante questi. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi 17 dicembre: bollettino Coronavirus. Dati contagi Marche il Resto del Carlino De Luca: “Zona rossa a Natale? Manca una decisione chiara”

Il Presidente della Campania De Luca dice la sua sulla possibile zona rossa in Italia a Natale e esorta il governo a scelte chiare e nette.

Focolaio di Covid nel convento di Montefiascone: 36 frati positivi

Trentasei frati di un convento di Montefiascone in provincia di Viterbo sono risultati positivi al coronavirus ...

Il Presidente della Campania De Luca dice la sua sulla possibile zona rossa in Italia a Natale e esorta il governo a scelte chiare e nette.Trentasei frati di un convento di Montefiascone in provincia di Viterbo sono risultati positivi al coronavirus ...