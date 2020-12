Covid, nel Vesuviano diminuiscono i casi ma non si arrestano i decessi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Continua ad abbassarsi la curva del contagio da Coronavirus a Torre del Greco, comune del Vesuviano, ma purtroppo i decessi non si arrestano. In serata il sindaco, Giovanni Palomba, ha comunicato il 58esimo lutto che ha toccato la città del corallo dall’inizio della pandemia. Alle pendici del Vesuvio è il terzo giorno consecutivo dove si registrano decessi. Solo negli ultimi 3 giorni sono addirittura 5 le vittime torresi del Covid. Tuttavia i contagi rallentano e, come nei giorni scorsi, aumentano le guarigioni. Diciassette sono state registrate, nelle ultime 24 ore, a fronte di solo 4 nuovi casi di positività. Al momento sono 30, invece, i cittadini vesuviani attualmente ospedalizzati. “Esprimo massima vicinanza –ha spiegato il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Continua ad abbassarsi la curva del contagio da Coronavirus a Torre del Greco, comune del, ma purtroppo inon si. In serata il sindaco, Giovanni Palomba, ha comunicato il 58esimo lutto che ha toccato la città del corallo dall’inizio della pandemia. Alle pendici del Vesuvio è il terzo giorno consecutivo dove si registrano. Solo negli ultimi 3 giorni sono addirittura 5 le vittime torresi del. Tuttavia i contagi rallentano e, come nei giorni scorsi, aumentano le guarigioni. Diciassette sono state registrate, nelle ultime 24 ore, a fronte di solo 4 nuovidi positività. Al momento sono 30, invece, i cittadini vesuviani attualmente ospedalizzati. “Esprimo massima vicinanza –ha spiegato il ...

