Covid, morta al Cardarelli a 45 anni: la Procura dispone la riesumazione della salma (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Procura di Napoli ha disposto la riesumazione della salma di Giuseppina Liccardo, 45enne di Napoli deceduta lo scorso 12 novembre nell’ospedale Cardarelli dopo essere risultata positiva al Covid-19. L’indagine, coordinata dal sostituto Procuratore Eliana Esposito e dal Procuratore aggiunto Simona Di Monte, è stata aperta dopo un esposto presentato dall’avvocato Maria Laura Masi, legale dei famigliari della donna, che soffriva di problemi renali ed era dializzata. Giuseppina Liccardo si era recata in ospedale a causa di dolori al petto. Poi fu trasferita in un apposito reparto anti Covid. Durante il periodo trascorso nell’ospedale, la signora Liccardo si lamentava con i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ladi Napoli ha disposto ladi Giuseppina Liccardo, 45enne di Napoli deceduta lo scorso 12 novembre nell’ospedaledopo essere risultata positiva al-19. L’indagine, coordinata dal sostitutotore Eliana Esposito e daltore aggiunto Simona Di Monte, è stata aperta dopo un esposto presentato dall’avvocato Maria Laura Masi, legale dei famigliaridonna, che soffriva di problemi renali ed era dializzata. Giuseppina Liccardo si era recata in ospedale a causa di dolori al petto. Poi fu trasferita in un apposito reparto anti. Durante il periodo trascorso nell’ospedale, la signora Liccardo si lamentava con i ...

