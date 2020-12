Covid, medico napoletano in New Jersey è il primo italiano vaccinato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto New Jersey (Usa) – È un medico napoletano il primo italiano ad essersi vaccinato contro il Covid-19. Luca De Simone, 54 anni, lavora nel New Jersey ed è il direttore medico della Davita Dialysis del JFK Medical Center di Edison. È stato sottoposto al vaccino della Pfizer-Biontech all’interno del grande Ospedale Universitario di Hackensack. “È stato veloce e sicuro perché eravamo tutti rigorosamente separati e distanti. Per ora non ho riportato alcuna reazione allergica, né altri tipi di problemi”, ha dichiarato il medico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto New(Usa) – È unilad essersicontro il-19. Luca De Simone, 54 anni, lavora nel Newed è il direttoredella Davita Dialysis del JFK Medical Center di Edison. È stato sottoposto al vaccino della Pfizer-Biontech all’interno del grande Ospedale Universitario di Hackensack. “È stato veloce e sicuro perché eravamo tutti rigorosamente separati e distanti. Per ora non ho riportato alcuna reazione allergica, né altri tipi di problemi”, ha dichiarato il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

