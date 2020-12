Covid, Macron positivo: “Contagiato al vertice Ue a Bruxelles”. In isolamento Michel e premier di Francia, Spagna e Portogallo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre la Francia come altri paesi si prepara a iniziare la campagna vaccinale per arginare la pandemia, dall’Eliseo arriva la notizia che il presidente Emmanuel Macron è risultato positivo al Covid 19. “Questa diagnosi è stata stabilita in seguito ad un test Rt- Cpr realizzato dalla comparsa dei primi sintomi – si legge in una nota dell’Eliseo – Conformemente alle indicazioni sanitarie in vigore applicabili a tutti, il presidente della Repubblica si isolerà per sette giorni. Continuerà a lavorare e a garantire le sue attività a distanza“. Il capo di Stato “non ha una forma grave di Covid”. Secondo quanto riferito alla stampa francese da una fonte del governo di Parigi, Macron “sarebbe stato Contagiato al vertice europeo di Bruxelles ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre lacome altri paesi si prepara a iniziare la campagna vaccinale per arginare la pandemia, dall’Eliseo arriva la notizia che il presidente Emmanuelè risultatoal19. “Questa diagnosi è stata stabilita in seguito ad un test Rt- Cpr realizzato dalla comparsa dei primi sintomi – si legge in una nota dell’Eliseo – Conformemente alle indicazioni sanitarie in vigore applicabili a tutti, il presidente della Repubblica si isolerà per sette giorni. Continuerà a lavorare e a garantire le sue attività a distanza“. Il capo di Stato “non ha una forma grave di”. Secondo quanto riferito alla stampa francese da una fonte del governo di Parigi,“sarebbe statoaleuropeo di...

