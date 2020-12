Covid, la fondazione Gimbe: “Serrata di Natale inevitabile. In un mese 20mila morti, primato in Europa” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Una Serrata di Natale è inevitabile” per la fondazione Gimbe. Continua a salire il numero dei decessi Covid: sono stati 4.617 i morti nell’ultima settimana, oltre 20.000 nell’ultimo mese e più di 31.000 quelli della seconda ondata dal 1 settembre. Numeri che portano l’Italia al primo posto in Europa per decessi totali da Covid 19, ovvero, 65.857, e per tasso di letalità, 3,5%. Nel nuovo monitoraggio dell’organizzazione indipendente di Bologna si sottolinea come questi dati “stridono” molto con le parole del premier Conte secondo cui “con misure calibrate e ben circoscritte stiamo reggendo bene questa seconda ondata“. In queste ore il governo però sta discutendo nuove misure che dovrebbero portare all’istituzione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Unadi” per la. Continua a salire il numero dei decessi: sono stati 4.617 inell’ultima settimana, oltre 20.000 nell’ultimoe più di 31.000 quelli della seconda ondata dal 1 settembre. Numeri che portano l’Italia al primo posto inper decessi totali da19, ovvero, 65.857, e per tasso di letalità, 3,5%. Nel nuovo monitoraggio dell’organizzazione indipendente di Bologna si sottolinea come questi dati “stridono” molto con le parole del premier Conte secondo cui “con misure calibrate e ben circoscritte stiamo reggendo bene questa seconda ondata“. In queste ore il governo però sta discutendo nuove misure che dovrebbero portare all’istituzione della ...

Agenzia_Italia : Per la fondazione Gimbe 'la serrata di Natale è inevitabile' - Corriere_Salute : Secondo dati raccolti dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e dalla sua Fondazione, c’è stat… - clikservernet : Covid, la fondazione Gimbe: “Serrata di Natale inevitabile. In un mese 20mila morti, primato in Europa” - Noovyis : (Covid, la fondazione Gimbe: “Serrata di Natale inevitabile. In un mese 20mila morti, primato in Europa”) Playhitm… - robreg1 : RT @calciomercatoit: #coronavirus, la fondazione #GIMBE richiama alla prudenza: 'Terapie intensive e ospedali ancora oltre la soglia di sat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fondazione Covid, Fondazione Gimbe: "Discesa contagi troppo lenta. Serrata inevitabile" Sky Tg24 Gru in azione in piazza Duomo, passanti incuriositi. Installata la scultura “Shy” di Antony Gormley FOTO

Manovre in corso, questa mattina, in piazza Duomo per l'installazione della scultura "Shy" di Antony Gormley che sarà presentata ufficialmente alla città questo sabato con un evento via web. L'iniziat ...

Covid: scoperto marcatore danno cardiaco legato alla mortalità

Studio condotto da Enrico Ammirati, cardiologo del Niguarda, con i colleghi dell'ospedale Tongji di Wuhan in Cina e basato su un campione di 2.068 pazienti ricoverati a Wuhan nel febbraio-marzo 2020 ...

Manovre in corso, questa mattina, in piazza Duomo per l'installazione della scultura "Shy" di Antony Gormley che sarà presentata ufficialmente alla città questo sabato con un evento via web. L'iniziat ...Studio condotto da Enrico Ammirati, cardiologo del Niguarda, con i colleghi dell'ospedale Tongji di Wuhan in Cina e basato su un campione di 2.068 pazienti ricoverati a Wuhan nel febbraio-marzo 2020 ...