Covid, Italia zona rossa a Natale: regole e calendario (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo scoglio è sulla durata, ma il principio appare ormai delineato: a Natale l’Italia andrà in lockdown. Lo scenario che il premier Giuseppe Conte ha tentato di allontanare inasprendo le misure nelle ultime settimane si è reso comunque necessario. Lo si è capito dopo l’ennesimo incontro tra Cts (Comitato tecnico scientifico) e governo. Alla fine ha avuto la meglio l’asse rigorista del paese, l’Italia chiuderà. Anche se c’è ancora da decidere quando. L’ipotesi al momento sono due: estendere la zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio, o addirittura al 7. Oppure chiudere nei giorni festivi e prefestivi: quindi il 24, 25, 31 dicembre: 1 e 2 gennaio e 5 e 6 gennaio. Con possibili restrizioni da zona rossa anche per il fine settimana del 2 e 3 gennaio. La terza ondata fa ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo scoglio è sulla durata, ma il principio appare ormai delineato: al’andrà in lockdown. Lo scenario che il premier Giuseppe Conte ha tentato di allontanare inasprendo le misure nelle ultime settimane si è reso comunque necessario. Lo si è capito dopo l’ennesimo incontro tra Cts (Comitato tecnico scientifico) e governo. Alla fine ha avuto la meglio l’asse rigorista del paese, l’chiuderà. Anche se c’è ancora da decidere quando. L’ipotesi al momento sono due: estendere ladal 24 dicembre al 3 gennaio, o addirittura al 7. Oppure chiudere nei giorni festivi e prefestivi: quindi il 24, 25, 31 dicembre: 1 e 2 gennaio e 5 e 6 gennaio. Con possibili restrizioni daanche per il fine settimana del 2 e 3 gennaio. La terza ondata fa ...

LiaQuartapelle : Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha… - DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - Silvergio2377 : RT @LunatiLuciano: conte SI SECRETA I SERVIZI AI MEMBRI DEL GOVERNO.speranza SECRETA IL PIANO ANTI COVID CHE NON C'È. 60.000 MORTI, ITALIA… - barbierichef : RT @VanityFairIt: Provini via Zoom, spazio raddoppiato, assaggi porzionati e ingredienti presi solo dalla dispensa: ecco il nuovo @MasterCh… -