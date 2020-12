Covid Italia, bollettino oggi 17 dicembre 2020: 18.236 nuovi casi, 683 morti. Tasso di positività sale a 9,8% (Di giovedì 17 dicembre 2020) Coronavirus Italia. Il bollettino di oggi giovedì 17 dicembre 2020. Nelle ultime 24 ore si registrano 18.236 nuovi positivi (17.572 ieri) e 683 morti (680 ieri). Sono 185.320 i tamponi... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 dicembre 2020) Coronavirus. Ildigiovedì 17. Nelle ultime 24 ore si registrano 18.236positivi (17.572 ieri) e 683(680 ieri). Sono 185.320 i tamponi...

LiaQuartapelle : Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha… - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - Rioolimpica2016 : Covid, in Italia operano 13 varianti del virus - Yogaolic : RT @PornoNoblogs: 1 morto ogni 400 abitanti in Lombardia a causa del Covid, code in fila alle mense pubbliche perché non ci sono più soldi,… -