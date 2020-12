Covid, in Italia le prime vaccinazioni dal 27 dicembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le prime vaccinazioni anti Covid del personale sanitario in Italia dovrebbero partire dal 27 dicembre. Lo comunica il Ministro della Salute Roberto Speranza L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 dicembre 2020) Leantidel personale sanitario indovrebbero partire dal 27. Lo comunica il Ministro della Salute Roberto Speranza L'articolo .

LiaQuartapelle : Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha… - myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - DantiNicola : L'Ema il 21/12 si riunirà per autorizzare il vaccino anti-Covid. Sento parlare di 15 gennaio come data di partenza… - giulioenrico : RT @giuliapompili: I dati elaborati in modo eccellente da Openpolis qui - Italia_Notizie : Germania, il deputato con la mascherina traforata ora è in ospedale per Covid -