Covid in Italia, 683 morti. Tasso di positività sale al 9,8% (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si aggiorna di 683 decessi il bilancio della pandemia in Italia. Con 18.236 nuovi positivi su 185 mila tamponi, il Tasso di positività si attesta al 9,8%. Sono 2.855 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 26.427, in calo di 470 unità rispetto a ieri. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si aggiorna di 683 decessi il bilancio della pandemia in. Con 18.236 nuovi positivi su 185 mila tamponi, ildisi attesta al 9,8%. Sono 2.855 i pazienti in terapia intensiva per ilin, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 26.427, in calo di 470 unità rispetto a ieri.

