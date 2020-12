Covid, in Campania 927 nuovi positivi sul 15.130 tamponi (il 6,1%) e 48 morti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Resta stabile la curva dei contagi in Campania. Secondo quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 927 i casi positivi – 62 sintomatici – su 15.130 tamponi esaminati. La percentuale positivi-tamponi è, dunque, del 6,12%; ieri era pari al 6,09%. Quarantotto i decessi, 11 deceduti nelle ultime 37 ore e 24 in precedenza ma registrati ieri;. 2.530 sono, invece, le persone guarite. ;Questo il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 119; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 1.656. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Resta stabile la curva dei contagi in. Secondo quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 927 i casi– 62 sintomatici – su 15.130esaminati. La percentualeè, dunque, del 6,12%; ieri era pari al 6,09%. Quarantotto i decessi, 11 deceduti nelle ultime 37 ore e 24 in precedenza ma registrati ieri;. 2.530 sono, invece, le persone guarite. ;Questo il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 119; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti lettoe Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 1.656. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

