Covid, il bilancio della pandemia tra il personale Eav: “Non possiamo abbassare la guardia” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Ente Autonomo Volturno fa il punto della situazione all’interno del personale. Dall’inizio della pandemia da coronavirus l’azienda in holding con la Regione Campania conta 129 dipendenti risultati positivi, tra questi si registrano anche 3 decessi. Numeri pari al 4% della forza lavoro. “Si evidenzia – spiegano dall’Eav – come le percentuali di positività e di letalità registrate in EAV sono sostanzialmente in linea con i dati registrati a livello nazionale. Il che conferma che l’attività lavorativa è stata gestita in modo adeguato rispetto alla normativa anti-Covid e non ha inciso quindi in senso negativo, complessivamente, il rischio di contagio in azienda rispetto a quello di un normale cittadino, grazie al senso di responsabilità di tutti i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Ente Autonomo Volturno fa il puntosituazione all’interno del. Dall’inizioda coronavirus l’azienda in holding con la Regione Campania conta 129 dipendenti risultati positivi, tra questi si registrano anche 3 decessi. Numeri pari al 4%forza lavoro. “Si evidenzia – spiegano dall’Eav – come le percentuali di positività e di letalità registrate in EAV sono sostanzialmente in linea con i dati registrati a livello nazionale. Il che conferma che l’attività lavorativa è stata gestita in modo adeguato rispetto alla normativa anti-e non ha inciso quindi in senso negativo, complessivamente, il rischio di contagio in azienda rispetto a quello di un normale cittadino, grazie al senso di responsabilità di tutti i ...

LiaQuartapelle : Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha… - luigidimaio : 40 mln degli 80 risparmiati a @Montecitorio al personale sanitario impegnato contro il #covid. Ok in commissione a… - mariaederaM5S : Al personale sanitario impegnato contro il #Covid andranno 40 degli 80 mln restituiti da bilancio @Montecitorio. Lo… - LavaClaudio : RT @LiaQuartapelle: Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha vot… - ViMac76 : RT @LiaQuartapelle: Anti europeisti sempre, anche quando va contro all’Italia. Questa è la Lega, che oggi, al parlamento europeo non ha vot… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bilancio Video: Covid, Sassoli: "Con si' a Bilancio, parte piano Marshall europ... L'Arena Parlamento Ue: Sassoli, via al “Piano Marshall europeo per uscire dalla crisi”. Nel bilancio 15 miliardi in più per sanità, cultura e asilo

dove prosegue a livello informale il dibattito su bilancio pluriennale, Next Generation Eu, Brexit, Covid. Dopo il voto sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presidente David Sassoli ha ...

Recovery Fund e Next Generation Eu, il piano per l’Europa spiegato punto per punto

Il meccanismo che lega il bilancio dell’Ue al rispetto dello Stato di diritto ... su un pacchetto aggiuntivo di fondi strutturali per far fronte alla pandemia di Covid-19. Gli aiuti saranno erogati ...

dove prosegue a livello informale il dibattito su bilancio pluriennale, Next Generation Eu, Brexit, Covid. Dopo il voto sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presidente David Sassoli ha ...Il meccanismo che lega il bilancio dell’Ue al rispetto dello Stato di diritto ... su un pacchetto aggiuntivo di fondi strutturali per far fronte alla pandemia di Covid-19. Gli aiuti saranno erogati ...