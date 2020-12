Covid, i paesi Ue verso l’avvio delle vaccinazioni il 27 dicembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – I Paesi membri dell’Unione Europea prevedono di avviare le vaccinazioni contro il Covid-19 il 27 dicembre: lo ha detto oggi Jens Spahn, ministro della Sanita’ della Germania, presidente di turno dell’Ue. “Se come previsto arrivera’ l’autorizzazione, in Germania cominceremo il 27 dicembre” ha riferito Spahn, prima di un incontro con la cancelliera Angela Merkel e alcuni manager dell’azienda tedesca Biontech, che ha sviluppato un vaccino insieme con l’americana Pfizer. “Gli altri Paesi dell’Ue vogliono poter cominciare e vogliono poter cominciare il 27”. Leggi su dire (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – I Paesi membri dell’Unione Europea prevedono di avviare le vaccinazioni contro il Covid-19 il 27 dicembre: lo ha detto oggi Jens Spahn, ministro della Sanita’ della Germania, presidente di turno dell’Ue. “Se come previsto arrivera’ l’autorizzazione, in Germania cominceremo il 27 dicembre” ha riferito Spahn, prima di un incontro con la cancelliera Angela Merkel e alcuni manager dell’azienda tedesca Biontech, che ha sviluppato un vaccino insieme con l’americana Pfizer. “Gli altri Paesi dell’Ue vogliono poter cominciare e vogliono poter cominciare il 27”.

