Covid Germania, il deputato Seitz positivo: per protesta indossava mascherina bucata (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il deputato Thomas Seitz si era presentato al Bundestag , il parlamento tedesco, indossando una mascherina molto particolare: arancione e completamente traforata . L'esponente del partito di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) IlThomassi era presentato al Bundestag , il parlamento tedesco, indossando unamolto particolare: arancione e completamente traforata . L'esponente del partito di ...

Capezzone : Su @atlanticomag @stefanomagni76: non ha senso il paragone con la Germania - Adnkronos : #Covid #Germania, altri 698 morti e quasi 27mila nuovi casi - Agenzia_Ansa : #Covid, #Macron positivo, i premier #Sanchez e #Costa in isolamento. In #Germania oltre 30mila contagi in un giorno… - a_dr_i_an_o : RT @MedBunker: Thomas Seitz, deputato tedesco di estrema destra, andava in parlamento con una mascherina bucata per protestare contro la “m… - LucaTraini1 : RT @jeperego: #Germania Il deputato di estrema destra dell’AfD Thomas Seitz che tre settimane fa al Bundestag, dove vige l’obbligo di usare… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid, Macron positivo, record di contagi in Germania Agenzia ANSA Covid o influenza, test molecolare distingue in 20 minuti

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - Covid-19 o influenza? Un nuovo test molecolare fornisce ... è già disponibile ed è distribuito da Menarini in Italia, Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi ...

Usa, Fda: sì al primo test fai-da-te. Una risposta in 20 minuti

Dopo il lockdown, la Francia passa al coprifuoco dalle 20 alle 6. In Spagna, un contagiato ogni 10 persone. Ondata di dimissioni degli infermieri svedesi ...

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - Covid-19 o influenza? Un nuovo test molecolare fornisce ... è già disponibile ed è distribuito da Menarini in Italia, Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi ...Dopo il lockdown, la Francia passa al coprifuoco dalle 20 alle 6. In Spagna, un contagiato ogni 10 persone. Ondata di dimissioni degli infermieri svedesi ...