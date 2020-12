Covid, Galli: “Cashoback come bonus vacanze, provvedimenti contraddittori” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Cashback e bonus vacanze, il duro commento di Massimo Galli sui provvedimenti del Governo. Ecco le sue dichiarazioni Galli parla di ‘Cashback’ in tv (screen Youtube)Si avvicinano le festività natalizie con l’emergenza Covid siamo tutti a conoscenza del fatto che niente sarà come gli altri anni. Purtroppo, ci si deve abituare all’idea. Anche perché ci siamo appena lasciati alle spalle, e continuiamo a farlo ogni giorno, un numero spaventoso di morti per Coronavirus. Non possiamo dimenticarli. Non possiamo dimenticare che questo virus è estremamente pericoloso e per questo non possiamo lasciare al caso alcun dettaglio. Il Governo è al lavoro per garantire innanzitutto la sicurezza. Infatti, si parla di un nuovo lockdown imminente per garantire che tutti restino a casa ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Cashback e, il duro commento di Massimosuidel Governo. Ecco le sue dichiarazioniparla di ‘Cashback’ in tv (screen Youtube)Si avvicinano le festività natalizie con l’emergenzasiamo tutti a conoscenza del fatto che niente saràgli altri anni. Purtroppo, ci si deve abituare all’idea. Anche perché ci siamo appena lasciati alle spalle, e continuiamo a farlo ogni giorno, un numero spaventoso di morti per Coronavirus. Non possiamo dimenticarli. Non possiamo dimenticare che questo virus è estremamente pericoloso e per questo non possiamo lasciare al caso alcun dettaglio. Il Governo è al lavoro per garantire innanzitutto la sicurezza. Infatti, si parla di un nuovo lockdown imminente per garantire che tutti restino a casa ...

Adnkronos : #Covid, #Galli: 'Se italiani non si impegnano non resta che chiudere' - sforzasimona : Orizzonte Scuola: Covid-19, Galli: “Deve essere chiaro che le scuole non sono irrilevanti per la diffusione del vir… - BinaryOptionEU : RT '#Covid, #Galli: 'Scontrini e bonus vacanze? Contraddittori, ma interessi vanno protetti...'… - vitobarile : @marcotrocu Noi abbiamo la più alta mortalità d'Europa solo che a molta gente morta di covid non gli abbiamo fatto… - Adnkronos : #Covid, #Galli: 'Scontrini e bonus vacanze? Contraddittori, ma interessi vanno protetti...' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli Covid, Galli: "Scontrini e bonus vacanze? Contraddittori, ma interessi vanno protetti..." Adnkronos Cipolla bianca di Margherita Igp: “Nel 2020 crescono interesse e difficoltà”

Castiglione: "La campagna 2020, Covid-dipendente, è stata anomala e deviante. L’emergenza sanitaria ha portato a galla problemi inediti" ...

Arriva il lockdown durante le Feste. L'ultima cattiveria di Conte: colpisce il nostro Natale

Nella tragedia del coronavirus abbiamo avuto al potere un gruppo di principianti ... Speranza i criticatissimi Donald Trump e Jair Bolsonaro sono sembrati Massimo Galli e Andrea Crisanti. Purtroppo ...

Castiglione: "La campagna 2020, Covid-dipendente, è stata anomala e deviante. L’emergenza sanitaria ha portato a galla problemi inediti" ...Nella tragedia del coronavirus abbiamo avuto al potere un gruppo di principianti ... Speranza i criticatissimi Donald Trump e Jair Bolsonaro sono sembrati Massimo Galli e Andrea Crisanti. Purtroppo ...