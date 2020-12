Covid, Fondazione Gimbe: "Discesa contagi troppo lenta. Serrata inevitabile" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dal monitoraggio nella settimana dal 9 al 15 dicembre viene sottolineato che gli ospedali sono "ancora saturi" e i decessi nell'ultimo mese hanno superato quota 20.000. Per questo motivo la Fondazione invita a non abbassare la guardia per evitare un nuovo aumento dei contagi da coronavirus in Italia Leggi su tg24.sky (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dal monitoraggio nella settimana dal 9 al 15 dicembre viene sottolineato che gli ospedali sono "ancora saturi" e i decessi nell'ultimo mese hanno superato quota 20.000. Per questo motivo lainvita a non abbassare la guardia per evitare un nuovo aumento deida coronavirus in Italia

