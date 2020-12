Covid | è il 27 dicembre il V-day per l’inizio delle vaccinazioni in Europa L’annuncio della presidente Ursula von der Leyen

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La data tanto attesa è arrivata. Anche se non c’è ancora il via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) leinper arginare la pandemia causata dainizieranno il 27. LaCommissione Europeavon derha annunciato che in Ue le somministrazioni cominceranno due giorni dopo Natale. È abbastanza chiaro che si attende un disco verde dall’autorità regolatoria dopo che il vaccino Pfizer-Biontech è stato autorizzato da Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. Quindi se tutte le procedure di verifica saranno completate favorevolmente nelle date previste, anche l’Italia partirà con le primeal personale sanitario quel giorno come deciso dopo una riunione tra il ministro ...