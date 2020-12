Covid, Bignami svela il “rapporto segreto” che inchioda il governo. È una mail «da brividi» (video) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Una mail da “brividi” che smaschera i giochi politici dietro i rapporti tra governo italiano e Oms, nel contesto della pandemia e di ciò che non ha funzionato nella sua gestione nel nostro Paese. Il deputato di FdI Galeazzo Bignami torna con un video sul caso Oms-Ranieri Guerra-governo, in relazione al giallo, o presunto tale, del “rapporto segreto” che di fatto bocciava in toto il piano pandemico italiano e che, dopo la pubblicazione, è stato ritirato. Bignami: “Leggete questa email da brividi” “Leggete questa mail. Da brividi. Questa è una mail mandata dall’Assistente del Direttore Generale dell’Oms (Ranieri Guerra, ndr). Viene pubblicata sui siti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Unada “” che smaschera i giochi politici dietro i rapporti traitaliano e Oms, nel contesto della pandemia e di ciò che non ha funzionato nella sua gestione nel nostro Paese. Il deputato di FdI Galeazzotorna con unsul caso Oms-Ranieri Guerra-, in relazione al giallo, o presunto tale, del “” che di fatto bocciava in toto il piano pandemico italiano e che, dopo la pubblicazione, è stato ritirato.: “Leggete questa eda” “Leggete questa. Da. Questa è unamandata dall’Assistente del Direttore Generale dell’Oms (Ranieri Guerra, ndr). Viene pubblicata sui siti ...

Per scoprirlo Bignami e Gemmato ne richiedono una copia a viale Lungotevere ... Secondo: "Urbani parla di un piano seguito per contrastare la diffusione del Covid-19", e la difesa "di un documento che ...

Per scoprirlo Bignami e Gemmato ne richiedono una copia a viale Lungotevere ... Secondo: "Urbani parla di un piano seguito per contrastare la diffusione del Covid-19", e la difesa "di un documento che ...Il deputato Bignami mostra una mail che aggiunge nuovi interrogativi nella imbarazzante vicenda del documento che stigmatizza il piano pandemico italiano ...