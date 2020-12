Covid, Arcuri: “Complicato se vaccino arriva con terza ondata” (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – “Sarebbe complicato iniziare la piu’ grande campagna di vaccinazione di massa di sempre in una condizione di recrudescenza della curva dei contagi in una temuta terza ondata”. Cosi’ il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa che ha sottolineato: “Tra la prossima estate e l’autunno saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno”. Leggi su dire (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – “Sarebbe complicato iniziare la piu’ grande campagna di vaccinazione di massa di sempre in una condizione di recrudescenza della curva dei contagi in una temuta terza ondata”. Cosi’ il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa che ha sottolineato: “Tra la prossima estate e l’autunno saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno”.

