Covid, Arcuri avverte: "Temo la terza ondata". Vaccino per tutti: ecco quando (Di giovedì 17 dicembre 2020) La morsa del Covid-19 non smette di attanagliare tutta l'Italia avendo tragiche conseguenze sulla popolazione. Domenico Arcuri fa il punto su terza ondata, Natale e Vaccino in conferenza stampa Le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

ricpuglisi : Agenda del TG1: 1) Covid 2) bravi Conte e Arcuri 3) danni del cambiamento climatico. - TgLa7 : #covid Vaccino: Arcuri, 202 mln dosi ma in 21 mesi e non piu' 15. Sanofi ha comunicato ritardo consegna quota di 40… - Agenzia_Ansa : ?? Arcuri: 'Campagna di vaccinazione difficile nel caso di una terza ondata. Per l'Italia 202 milioni di dosi in 21… - fabriziopagani1 : Lui vaccina tutti.... si si certo... Arcuri: «Entro autunno 2021 vaccino a tutti: 202 milioni di dosi ma in 21 m… - MarcoSironi5 : RT @TgLa7: #covid Vaccino: Arcuri, 202 mln dosi ma in 21 mesi e non piu' 15. Sanofi ha comunicato ritardo consegna quota di 40 mln, slitta… -