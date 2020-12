Covid-19, Toti: “Diamo fiato alle aziende, stiamo vedendo una pandemia emotiva” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto a “Radio anch’io” su Radio 1 Rai per commentare le nuove norme anti Covid-19 che il Governo sta valutando: “Ci adegueremo a qualsiasi decisione del Governo, ma reputo un’ingiustizia inasprire ulteriormente le regole. Dopo un anno difficile tante persone vorrebbero incontrare i loro cari a Natale e ad alcune imprese farebbe bene incassare un po’ di denaro. Nei limiti del possibile, bisognerebbe dare loro un po’ di fiato“. “Attualmente non si sta gestendo il paese in maniera razionale, bensì si tratta di una pandemia emotiva – ha aggiunto Toti – La Liguria è la regione italiana con l’Rt che ha la crescita minore. Non trovo giusto che dopo tanti sacrifici un cittadino non possa spostarsi da un comune all’altro, specialmente ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente della Regione Liguria Giovanniè intervenuto a “Radio anch’io” su Radio 1 Rai per commentare le nuove norme anti-19 che il Governo sta valutando: “Ci adegueremo a qualsiasi decisione del Governo, ma reputo un’ingiustizia inasprire ulteriormente le regole. Dopo un anno difficile tante persone vorrebbero incontrare i loro cari a Natale e ad alcune imprese farebbe bene incassare un po’ di denaro. Nei limiti del possibile, bisognerebbe dare loro un po’ di“. “Attualmente non si sta gestendo il paese in maniera razionale, bensì si tratta di una– ha aggiunto– La Liguria è la regione italiana con l’Rt che ha la crescita minore. Non trovo giusto che dopo tanti sacrifici un cittadino non possa spostarsi da un comune all’altro, specialmente ...

