Covid-19, Le Foche fiducioso: “In estate ne saremo fuori o quasi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Covid-19, ultimi mesi di sofferenza per l’Italia. L’immunologo Francesco Le Foche, intervistato dal Corriere della Sera, non ha dubbi: in estate l’incubo sarà finito. Gli ultimi mesi di sofferenza, perché dall’estate in poi l’incubo Covid-19 potrebbe finire o quasi. Arriva un’altra autorevole conferma dopo i messaggi ottimistici lanciati già ieri da Fabrizio Pregliasco. A confermare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020)-19, ultimi mesi di sofferenza per l’Italia. L’immunologo Francesco Le, intervistato dal Corriere della Sera, non ha dubbi: inl’incubo sarà finito. Gli ultimi mesi di sofferenza, perché dall’in poi l’incubo-19 potrebbe finire o quasi. Arriva un’altra autorevole conferma dopo i messaggi ottimistici lanciati già ieri da Fabrizio Pregliasco. A confermare L'articolo proviene da Inews.it.

lucio22673283 : Le Foche: «Il Covid con due tacche di mortalità in più avrebbe distrutto l'umanità» - AlbertoDAmico : Le Foche: «Con due tacche di mortalità in più il Covid avrebbe potuto distruggere l’umanità» - NettiGiorgio : Corriere UP: Le Foche: «Il Covid con due tacche di mortalità in più avrebbe distrutto l’umanità» Le Foche: «… - peterkama : Le Foche: «Il Covid con due tacche di mortalità in più avrebbe distrutto l’umanità» - globalistIT : -