Covid-19 | Ian McKellen | Gandalf del Signore degli Anelli si vaccina

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) L’attore Ian, famoso – tra gli altri – per aver interpretatone Ilsi è sottoposto al vaccino contro il-19 Fonte foto: Getty ImagesIn molti si ricorderanno di lui per avere interpretato il celebre ruolo dinella triologia de Il, icona del cinema contemporaneo. Oggi ha fatto parlare di sé per essersi sottoposto al vaccino contro il-19. Infatti, Ianha ricevuto la prima dose del vaccino della Pfizer/BioNtech, esprimendo anche elogi nei confronti del sistema sanitario britannico, mostrandosi in prima persona per sensibilizzare la popolazione a sottoporsi al vaccino. LEGGI ANCHE ...