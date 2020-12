Covid-19 | a San Marino sì al cenone di Capodanno | “Non ci sono misure che garantiscono scientificamente il caso dei contagi”

HuffPostItalia : Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure: la proposta a San Marino - fattoquotidiano : Vaccino Covid, se lo rifiuti e ti ammali dovrai pagarti le cure: la proposta di San Marino - Corriere : «Rifiuti il vaccino anti Covid? Niente cure gratis»: la linea intransigente di San Marino - Devosceglierlo : Siamo il paese delle persone che non credono al vaccino del covid ma che allo stesso ci spaccano i coglioni da tre… - ottopagine : Covid. Al San Pio nessun decesso, ma aumentano ricoveri #Benevento -

A San Marino i cittadini che sceglieranno di non fare il vaccino per il Covid-19, quando questo sarà disponibile, gratuito ma non obbligatorio, dovranno pagarsi le cure di tasca propria qualora dovess ...“Il prossimo inverno senza ricorrere al lockdown potremo vivere una situazione di normalità”. A dirlo in conferenza stampa è Ugur Sahin, il fondatore della Biontech, azienda tedesca, una delle prime a ...