Covid, 18.236 nuovi casi e 683 morti: il bollettino del 17 dicembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 17 dicembre: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 18.236 Decessi: 683 Tamponi effettuati: 185.320 Guariti: 27.913 Ricoveri in ospedale: -470 Ricoveri in terapia intensiva: -71 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 635.343 casi totali: 1.906.377 Decessi: 67.220 Guariti: 1.203.814 Ricoverati in terapia intensiva: 2.855 Ricoverati in ospedale: 26.427 In isolamento domiciliare: 606.061 Secondo il bollettino di oggi, giovedì 17 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.236 i nuovi casi, contro i 17.572 di ieri, e 683 i morti (ieri erano stati 680), ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 17, contagi, guariti Ultime 24 ore: 18.236 Decessi: 683 Tamponi effettuati: 185.320 Guariti: 27.913 Ricoveri in ospedale: -470 Ricoveri in terapia intensiva: -71 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 635.343totali: 1.906.377 Decessi: 67.220 Guariti: 1.203.814 Ricoverati in terapia intensiva: 2.855 Ricoverati in ospedale: 26.427 In isolamento domiciliare: 606.061 Secondo ildi oggi, giovedì 17, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.236 i, contro i 17.572 di ieri, e 683 i(ieri erano stati 680), ...

JMMartin37 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 18.236 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Sa… - Zaccarini_Vince : #coronavirus #coronavirusItalia bollettino di oggi #17dicembre • 18.236 contagiati • 683 morti • 27913 guariti -71… - occhio_notizie : Covid, il bollettino di oggi 17 dicembre: 18.236 nuovi casi, 683 decessi e 27.913 guariti - Agenzia_Ansa : Sono 18.236 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero de… - TheQ_continuum : RT @fanpage: Il bollettino di oggi, #17dicembre: 18236 contagi nelle ultime 24 ore -