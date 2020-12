Cosenza, per l’attacco spunta il nome di Millico (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Cosenza ha dimostrato di poter lottare fino all’ultimo per una salvezza che rappresenta l’obiettivo dichiarato dei Bruzi. Il successo netto sul campo dell’Ascoli per 0-3 ha consentito agli uomini di Roberto Occhiuzzi di uscire temporaneamente dalla zona rossa. Certo, servirà continuità, ma i rossoblù non sono disposti a fare sconti. E una risposta interessante potrebbe arrivare dalla prossima sessione di calciomercato invernale. I calabresi sembrano infatti aver messo gli occhi su un attaccante che milita nel campionato di Serie A. Si tratta di Vincenzo Millico, attualmente in forze al Torino. Millico, sirene dal Cosenza Attaccante classe 2000, Vincenzo Millico veste la maglia dei Granata dalla stagione 2018/19. Impiegato prevalentemente come ala sinistra, Millico può essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilha dimostrato di poter lottare fino all’ultimo per una salvezza che rappresenta l’obiettivo dichiarato dei Bruzi. Il successo netto sul campo dell’Ascoli per 0-3 ha consentito agli uomini di Roberto Occhiuzzi di uscire temporaneamente dalla zona rossa. Certo, servirà continuità, ma i rossoblù non sono disposti a fare sconti. E una risposta interessante potrebbe arrivare dalla prossima sessione di calciomercato invernale. I calabresi sembrano infatti aver messo gli occhi su un attaccante che milita nel campionato di Serie A. Si tratta di Vincenzo, attualmente in forze al Torino., sirene dalAttaccante classe 2000, Vincenzoveste la maglia dei Granata dalla stagione 2018/19. Impiegato prevalentemente come ala sinistra,può essere ...

fattoquotidiano : Covid, 17 persone riunite per eleggere il capo della loggia massonica a Cosenza: 9 sanzioni - faicislcosenza : RT @faicislcosenza: ??L'articolo del Segretario Generale della #FaiCislCosenza Antonio Pisani sugli effetti della pandemia nel settore agric… - C0n734n70n10 : @reyeshades Ma io nemmeno grazie gli dico.. Con un portiere normodotato saremmo primi in campionato.. Dovrei ringra… - CalabriaTweet : Il richiamo dei secoli. Grazie a @fede_moll per questo scatto da Campana (CS)! #elefantedipietra #campana #cosenza… - OnofrioRota : RT @faicislcosenza: ??L'articolo del Segretario Generale della #FaiCislCosenza Antonio Pisani sugli effetti della pandemia nel settore agric… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza per Falsi certificati per invalidità, patenti e morte. Medico dell'Asp di Cosenza tra i 9 arrestati Quotidiano online Cosenza, sono cinque i precedenti con l’arbitro Maggioni di Lecco

Ben tre nella scorsa stagione, con una sconfitta, un pareggio e una vittoria Il Cosenza, dopo la vittoria di Ascoli, sabato 19 dicembre torna in campo a Cremona nella gara valida per la 13ª giornata d ...

I nostri pronostici per la 13esima giornata di Serie B

PRONOSTICI SERIE B Superscommesse.it è pronto con i pronostici di questa tredicesima giornata di Serie B. Iniziamo subito con Virtus Entella-Pordenone. Due squadre molto distanti in classifica: i padr ...

Ben tre nella scorsa stagione, con una sconfitta, un pareggio e una vittoria Il Cosenza, dopo la vittoria di Ascoli, sabato 19 dicembre torna in campo a Cremona nella gara valida per la 13ª giornata d ...PRONOSTICI SERIE B Superscommesse.it è pronto con i pronostici di questa tredicesima giornata di Serie B. Iniziamo subito con Virtus Entella-Pordenone. Due squadre molto distanti in classifica: i padr ...