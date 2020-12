Cosa cambia per i debitori nel 2021? Le novità in arrivo

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 17 dicembre 2020)per inel? Dal primo gennaioentra in vigore per le banche il nuovo regolamento sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, in sostanza, per essere considerati cattivi pagatori basterà molto meno di quanto serve adesso. Segui Termometro Politico su Google Newsil regolamentoper inel? Dal primo gennaio del prossimo anno l’Italia si adegua al regolamento europeo sulle soglie di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato per le banche. Tradotto: sarà molto più facile per essere considerati inadempienti da parte degli istituti di credito. Infatti, si potrà essere considerati ...