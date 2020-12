Corso allenatori Uefa con Vieri, Del Piero, Montolivo e De Rossi (Di giovedì 17 dicembre 2020) I campioni del mondo del 2006, Daniele De Rossi e Alessandro Del Piero; l'ex attaccante azzurro Christian Vieri; i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate, Federico Balzaretti e Riccardo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 dicembre 2020) I campioni del mondo del 2006, Daniele Dee Alessandro Del; l'ex attaccante azzurro Christian; i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate, Federico Balzaretti e Riccardo ...

obsessedwasroma : RT @AliprandiJacopo: Inaugurato il nuovo corso allenatori per ottenere la qualifica UEFA A. #DeRossi con la camicia e il maglioncino come… - Checco_98r : RT @AliprandiJacopo: Inaugurato il nuovo corso allenatori per ottenere la qualifica UEFA A. #DeRossi con la camicia e il maglioncino come… - gizzo97 : RT @AliprandiJacopo: Inaugurato il nuovo corso allenatori per ottenere la qualifica UEFA A. #DeRossi con la camicia e il maglioncino come… - Mediagol : Figc, da De Rossi a Del Piero fino a Vieri: inaugurato il nuovo corso allenatori Uefa A - BeticoVF : RT @Gazzetta_it: Da #Vieri a #Del Piero da #Montolivo a #DeRossi Tutti in streaming per diventare allenatori #Uefa -