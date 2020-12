Corruzione elettorale in Sicilia. Indagato un uomo di Renzi. Sammartino accusato di aver favorito i clan. Nell’inchiesta pure 18 persone in manette (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un posto di lavoro per il nipote di un uomo del clan Laudani e lo spostamento di una cabina telefonica in cambio di voti elettorali. Con queste accuse è Indagato, dalla Procura di Catania, il deputato regionale della Sicilia e presidente di Italia Viva della commissione cultura dell’Ars, Luca Sammartino (nella foto), definito “mister preferenze” alle regionali del 2017 dove ha ottenuto 33 mila voti. Lo si apprende dal fascicolo dell’inchiesta per la quale, ieri, sono state eseguite 18 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone ritenute appartenenti ai clan Laudani e Santapaola. Agli arrestati vengono contestati, a seconda delle posizioni, i reati di associazione mafiosa, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un posto di lavoro per il nipote di undelLaudani e lo spostamento di una cabina telefonica in cambio di voti elettorali. Con queste accuse è, dalla Procura di Catania, il deputato regionale dellae presidente di Italia Viva della commissione cultura dell’Ars, Luca(nella foto), definito “mister preferenze” alle regionali del 2017 dove ha ottenuto 33 mila voti. Lo si apprende dal fascicolo dell’inchiesta per la quale, ieri, sono state eseguite 18 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettanteritenute appartenenti aiLaudani e Santapaola. Agli arrestati vengono contestati, a seconda delle posizioni, i reati di associazione mafiosa, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione ...

fattoquotidiano : Sicilia, il renziano Sammartino indagato per corruzione elettorale: “Voti da un uomo del clan Laudani in cambio di… - clikservernet : Corruzione elettorale in Sicilia. Indagato un uomo di Renzi. Sammartino accusato di aver favorito i clan. Nell’inch… - Noovyis : (Corruzione elettorale in Sicilia. Indagato un uomo di Renzi. Sammartino accusato di aver favorito i clan. Nell’inc… - MassimoChiaram7 : RT @carlakak: LA BELLA GIOVENTÙ DI RENZI: Luca Sammartino, leader di Italia Viva in Sicilia e Consigliere Regionale è indagato per aver sca… - morfurio : RT @carlakak: LA BELLA GIOVENTÙ DI RENZI: Luca Sammartino, leader di Italia Viva in Sicilia e Consigliere Regionale è indagato per aver sca… -