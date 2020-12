Corpo senza vita galleggia tra le imbarcazioni, la macabra scoperta (Di giovedì 17 dicembre 2020) È stato ritrovato il Corpo senza vita di un uomo nel canale Burlamacca a Viareggio (Lucca) a pochi metri dove, lo scorso 9 dicembre, era scivolato, dopo aver commesso un furto, un uomo che nonostante le ricerche non era mai più stato ritrovato. LEGGI ANCHE: Roma, attraversa la strada ma finisce investita da uno scooter: L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) È stato ritrovato ildi un uomo nel canale Burlamacca a Viareggio (Lucca) a pochi metri dove, lo scorso 9 dicembre, era scivolato, dopo aver commesso un furto, un uomo che nonostante le ricerche non era mai più stato ritrovato. LEGGI ANCHE: Roma, attraversa la strada ma finisce investita da uno scooter: L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

WOMVNHS : volevo dire una cosa senza creare casino, per me ognuno fa quello che vuole con il suo corpo, se vuole postare nudi… - MINIJlNNIE : il mio corpo si è mosso senza pensarci il flashback con il quaderno quel cristoddip di quaderno è il mio INCUBO - Ruby_Rubina3 : #Rosalinda è uno spettacolo sempre ? Immagino quante cose belle potrebbe fare se avesse la possibilità di crescere… - Ioannes78 : @JustHungrier @ilnononano Ovvio sono lo zio .... ???? arrivaci anagraficamente a 43 con il corpo di un 30enne ?????? senza filler - WYXYOVANNI55 : RT @Dayafter2012: Ed il funzionamento corporeo, modifica l'Anima che senza il corpo vagherebbe in un viaggio senza scopo. -

Ultime Notizie dalla rete : Corpo senza Corpo senza vita galleggia tra le imbarcazioni, la macabra scoperta MeteoWeek Trovato cadavere nel canale: è dell'uomo che era caduto nel Burlamacca dopo il furto

Viareggio, 17 dicembre 2020 - Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel canale Burlamacca a Viareggio, a pochi metri dove lo scorso 9 dicembre era scivolato, dopo aver commesso un furto, un ...

Un cadavere nelle acque del Burlamacca

VIAREGGIO: Il corpo senza vita è stato ritrovato nelle vicinanze di un ponte da cui un uomo, alcuni giorni fa, era scivolato nel canale per poi scomparire ...

Viareggio, 17 dicembre 2020 - Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel canale Burlamacca a Viareggio, a pochi metri dove lo scorso 9 dicembre era scivolato, dopo aver commesso un furto, un ...VIAREGGIO: Il corpo senza vita è stato ritrovato nelle vicinanze di un ponte da cui un uomo, alcuni giorni fa, era scivolato nel canale per poi scomparire ...