Coronavirus, Zaia firma ordinanza: divieto spostamenti dal 19 Dicembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre il Governo studia le misure in vista del Natale, la Regione Veneto si è mossa anticipando tutti con le decisioni di Zaia. Luca Zaia (Instagram)Sono giorni di gran fermento ed attesa per tutta l’Italia. Il Natale si sta avvicinando, e con esso anche la necessità di capire come il Governo deciderà di affrontare l’emergenza Coronavirus proprio in relazione ai giorni di festività. Il dibattito è accesso, e le divisioni sono abbastanza evidenti. C’è chi vorrebbe una stretta decisa e netta da parte dell’esecutivo, con restrizioni da adottare per tutto il periodo natalizio. C’è anche chi, invece, starebbe spingendo per lasciare ai cittadini una sorta di ‘libertà controllata’ anche per permettere di far girare l’economia attraverso le spese. Una situazione molto calda, che ovviamente è in costante divenire. Anche tra ... Leggi su kronic (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre il Governo studia le misure in vista del Natale, la Regione Veneto si è mossa anticipando tutti con le decisioni di. Luca(Instagram)Sono giorni di gran fermento ed attesa per tutta l’Italia. Il Natale si sta avvicinando, e con esso anche la necessità di capire come il Governo deciderà di affrontare l’emergenzaproprio in relazione ai giorni di festività. Il dibattito è accesso, e le divisioni sono abbastanza evidenti. C’è chi vorrebbe una stretta decisa e netta da parte dell’esecutivo, con restrizioni da adottare per tutto il periodo natalizio. C’è anche chi, invece, starebbe spingendo per lasciare ai cittadini una sorta di ‘libertà controllata’ anche per permettere di far girare l’economia attraverso le spese. Una situazione molto calda, che ovviamente è in costante divenire. Anche tra ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'Chiusi confini comunali veneti dal 19/12 al 6/1' #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, Zaia: “Dal 19 chiusura confini comunali alle 14, ma negozi aperti. Così si distribuisce anche il fluss… - repubblica : Coronavirus, Zaia chiude in Veneto i confini comunali dal 19 dicembre al 6 gennaio - notizieoggi24 : Coronavirus, Zaia vieta gli spostamenti tra Comuni in Veneto dalle ore 14 #Coronavirus - to199999 : Coronavirus, Zaia: 'Chiusi confini comunali veneti dal 19/12 al 6/1' - Tgcom24. un altro duce come come deluca, z… -