Coronavirus, Zaia: “Dal 19 chiusura confini comunali alle 14, ma negozi aperti. Così si distribuisce anche il flusso commerciale” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “La soluzione è questa: dal 19 – cioè da sabato – al 6 di gennaio abbiamo messo in piedi una soluzione epidemiologica e di natura imprenditoriale che tiene un suo equilibrio. Ovvero la chiusura dei confini comunali dalle ore 14.00 mantenendo inalterate tutte le attività produttive e commerciali”, Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa, annunciando che il provvedimento sarà firmato nelle prossime ore, anticipando, di fatto, le ipotetiche misure di Natale al vaglio del governo. “Cioè chi ha una serranda non la abbassa – spiega il governatore – Però ci sarà una novità se chiudiamo i confini comunali: che dalle 2 del pomeriggio in poi si lavora solo con i cittadini della propria città. Così si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) “La soluzione è questa: dal 19 – cioè da sabato – al 6 di gennaio abbiamo messo in piedi una soluzione epidemiologica e di natura imprenditoriale che tiene un suo equilibrio. Ovvero ladeiore 14.00 mantenendo inalterate tutte le attività produttive e commerciali”,il presidente del Veneto, Luca, in conferenza stampa, annunciando che il provvedimento sarà firmato nelle prossime ore, anticipando, di fatto, le ipotetiche misure di Natale al vaglio del governo. “Cioè chi ha una serranda non la abbassa – spiega il governatore – Però ci sarà una novità se chiudiamo i: che d2 del pomeriggio in poi si lavora solo con i cittadini della propria città.si ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'Chiusi confini comunali veneti dal 19/12 al 6/1' #coronavirus - repubblica : Coronavirus, Zaia chiude in Veneto i confini comunali dal 19 dicembre al 6 gennaio - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'Zona rossa a Natale solo se ci saranno ristori' #coronavirusitalia - fattoquotidiano : Coronavirus, Zaia: “Dal 19 chiusura confini comunali alle 14, ma negozi aperti. Così si distribuisce anche il fluss… - busotto : RT @Libero_official: 'Da sabato 19 dicembre al gennaio comuni chiusi dalle ore 14'. #Veneto in semi-lockdown, #Zaia accelera: 'Non possiamo… -