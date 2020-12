Coronavirus | Zaia chiude il Veneto dal 19 dicembre Nessuno spostamento dopo le ore 14 fino al 6 gennaio

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre in seno al Governo a ai suoi esperti si discute e non si decide, il Presidente del, Luca, ha pensato di andare per conto suo e vieta con ordinanza spostamenti fra comunile ore 14, a partire dal 19al 6

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'Chiusi confini comunali veneti dal 19/12 al 6/1' #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, Zaia: “Dal 19 chiusura confini comunali alle 14, ma negozi aperti. Così si distribuisce anche il fluss… - repubblica : Coronavirus, Zaia chiude in Veneto i confini comunali dal 19 dicembre al 6 gennaio - RepubblicaTv : Covid, Zaia: 'In Veneto stop a spostamenti tra comuni dopo le 14 dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021': 'Chiusura dei… - infoitsalute : Coronavirus, Zaia: “Dal 19 chiusura confini comunali alle 14, ma negozi aperti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zaia

L’ordinanza è "un sacrificio per il futuro, sono chiamato per il mio ruolo a prendere decisioni e non lo faccio con gioia" ...In attesa di nuove misure nazionali, il Veneto adotta una nuova ordinanza che, dal 19 dicembre al 6 gennaio, chiude i comuni alle 14.00 ...