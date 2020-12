Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 17 dicembre (Di giovedì 17 dicembre 2020) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 17 dicembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 17 dicembre L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 17 dicembre 2020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 18.236 Tamponi eseguiti: 185.320 Nuovi decessi: 683 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-71)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.855 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: (-470) Attualmente ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 dicembre 2020): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 172020. Segui Termometro Politico su Google News: il bollettino del 17L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 172020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 18.236 Tamponi eseguiti: 185.320 Nuovi decessi: 683 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-71)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.855 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: (-470) Attualmente ...

CLAUZETTOLe case di riposo sembrano ormai essere il bersaglio preferito del Coronavirus. Nelle ultime settimane anche le varie strutture della zona nord sono cadute sotto i colpi del Covid.

Usa, si vaccinano Pence e Biden. Gli Stati Uniti hanno registrato 250.000 nuovi casi di Covid e 3.700 morti nella giornata di mercoledì. E' quanto emerge dai dati della John Hopk ...

