Coronavirus, ultime notizie. Il bollettino: 18.236 casi e 185.320 tamponi. 683 morti. LIVE (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il tasso di positività risale ma resta sotto la soglia del 10 (9,8%). Calano di 470 unità i ricoveri, di 71 quelli in terapia intensiva. Oggi vertice tra Conte e i capidelegazione di maggioranza sulla stretta anti-Covid di Natale. In programma anche un nuovo incontro tra Governo e regioni. Cdm per il varo delle misure tra venerdì e sabato. Per Speranza e Arcuri, se l'Aifa e l'Ema daranno il via libera, i primi vaccini saranno somministrati il 27 dicembre. Positivo il presidente francese Emmanuel Macron Leggi su tg24.sky (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il tasso di positività risale ma resta sotto la soglia del 10 (9,8%). Calano di 470 unità i ricoveri, di 71 quelli in terapia intensiva. Oggi vertice tra Conte e i capidelegazione di maggioranza sulla stretta anti-Covid di Natale. In programma anche un nuovo incontro tra Governo e regioni. Cdm per il varo delle misure tra venerdì e sabato. Per Speranza e Arcuri, se l'Aifa e l'Ema daranno il via libera, i primi vaccini saranno somministrati il 27 dicembre. Positivo il presidente francese Emmanuel Macron

Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - fanpage : La Cancelliera Merkel è risultata negativa al tampone - 8e30it : Coronavirus, in Calabria 160 nuovi casi nelle ultime 24 ore - lameziainstrada : Coronavirus, 160 casi positivi nelle ultime 24 ore in Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Lavoro, con l’emergenza Coronavirus crollano le assunzioni: -34% nel 2020

L’emergenza Covid-19 pesa sul mercato del lavoro e il crollo delle assunzioni da parte dei datori di lavoro privati nel 2020 è evidente: -34% ...

Nuovo Dpcm Natale: verso due "mini lockdown". Cosa cambia in Lombardia

Ore decisive per le norme che regoleranno le feste dei lombardi. Ecco cosa può succedere dal 19 dicembre in poi e nei giorni festivi. Le ultime novità ...

L’emergenza Covid-19 pesa sul mercato del lavoro e il crollo delle assunzioni da parte dei datori di lavoro privati nel 2020 è evidente: -34% ...Ore decisive per le norme che regoleranno le feste dei lombardi. Ecco cosa può succedere dal 19 dicembre in poi e nei giorni festivi. Le ultime novità ...