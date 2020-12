Coronavirus: test molecolare Menarini distingue Covid da influenza in 20 minuti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Si affinano i test diagnostici svela-Covid. In questo particolare momento dell'anno, in presenza di sintomi come febbre, tosse o raffreddore, una diagnosi immediata, precisa e che riesca a distinguere tra Covid-19 e influenza è cruciale, soprattutto nel pieno della stagione invernale. Menarini Diagnostics ha introdotto un nuovo test che riesce a identificare, con un unico esame diagnostico e un unico tampone, se il paziente è positivo a Covid o se ha contratto l'influenza di tipo A o B. Il test si effettua sulla piattaforma VitaPCR*, lo strumento portatile (Point of Care) usato principalmente per la diagnosi molecolare di Covid-19, distribuito dallo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Si affinano idiagnostici svela-. In questo particolare momento dell'anno, in presenza di sintomi come febbre, tosse o raffreddore, una diagnosi immediata, precisa e che riesca are tra-19 eè cruciale, soprattutto nel pieno della stagione invernale.Diagnostics ha introdotto un nuovoche riesce a identificare, con un unico esame diagnostico e un unico tampone, se il paziente è positivo ao se ha contratto l'di tipo A o B. Ilsi effettua sulla piattaforma VitaPCR*, lo strumento portatile (Point of Care) usato principalmente per la diagnosidi-19, distribuito dallo ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus test Coronavirus: arriva il test fai-da-te in casa. Prima autorizzazione in Usa Corriere della Sera Uno studio CMCC su inquinamento atmosferico e Covid-19 in Italia

Da tempo si ipotizza che la diffusione di SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile dell'attuale pandemia, sia collegata all'esposizione a inquinanti Uno studio CMCC su inquinamento atmosferico e Covid- ...

Cagliari, vendeva test sierologici nella sua edicola. Intervento dei Nas

Sequestrati 55 kit per individuare le infezioni di Covid. Possono essere usati solo da personale sanitario in condizioni protette ...

