Coronavirus Sicilia, il bollettino del 17 dicembre: 872 nuovi casi, in calo ricoveri e attuali positivi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 872 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 9.353 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 15 dicembre 2020. Con i nuovi casi salgono a 34.688 gli attuali positivi, con un decremento di 488 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.310 Siciliani, 61 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1131 dei quali in regime ordinario 57 in meno rispetto a ieri; 179 in terapia intensiva 4 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1.332.La mappa dei contagi nelle province nell'isola: Catania 243, Palermo 286, Messina 141, Ragusa 40, Trapani 29, Siracusa 49, Agrigento 31, Caltanissetta 23, Enna 30.

