Coronavirus, preoccupano i dati di Roma e del Lazio. In Italia 18.236 nuovi contagi, 683 decessi. (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 18.236 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia resi noti nel bollettino della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 683 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 185.320 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.855 (-71). Le persone guarite o dimesse sono 1.203.814 complessivamente: 27.913 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +2,4% (ieri erano +34.495). I tamponi sono stati 185.320, ovvero 14.169 in meno rispetto a ieri quando erano stati 199.489. Nessuna regione registra zero decessi, mentre il maggior numero di morti è in Veneto (92) per la seconda volta in autunno (vedi 15/11), seguito da Piemonte (80), Emilia-Romagna (78, come ieri) e Lombardia (68). In un mese oltre 20 mila persone hanno perso la vita in Italia a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 18.236 idainresi noti nel bollettino della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 683 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 185.320 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.855 (-71). Le persone guarite o dimesse sono 1.203.814 complessivamente: 27.913 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +2,4% (ieri erano +34.495). I tamponi sono stati 185.320, ovvero 14.169 in meno rispetto a ieri quando erano stati 199.489. Nessuna regione registra zero, mentre il maggior numero di morti è in Veneto (92) per la seconda volta in autunno (vedi 15/11), seguito da Piemonte (80), Emilia-gna (78, come ieri) e Lombardia (68). In un mese oltre 20 mila persone hanno perso la vita ina ...

