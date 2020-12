Coronavirus, “Natale ognuno a casa propria”: il bollettino di oggi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Prosegue l’avvicinamento ai giorni al momento più temuti dell’anno, quelli delle Feste di Natale durante la pandemia da Coronavirus. I dati del bollettino di oggi certificano l’andamento piatto ma non estremamente discendente della curva. Valori che rinforzano l’idea del Governo di imporre nuove pesanti restrizioni per tutto il periodo delle Feste. Coronavirus, sale l’indice di positività Non buone notizie dal bollettino di oggi, 16 dicembre 2020. Secondo quanto condiviso dal Ministero della Salute, il tasso di positività è salito di nuovo dell’1,1%, salendo così a 9,8%. In concreto, sono stati 185.320 i tamponi effettuati e tra questi sono stati individuati 18.236 nuovi casi da Covid-19. Un numero in aumento rispetto alla giornata di ieri. Aumentano ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Prosegue l’avvicinamento ai giorni al momento più temuti dell’anno, quelli delle Feste didurante la pandemia da. I dati deldicertificano l’andamento piatto ma non estremamente discendente della curva. Valori che rinforzano l’idea del Governo di imporre nuove pesanti restrizioni per tutto il periodo delle Feste., sale l’indice di positività Non buone notizie daldi, 16 dicembre 2020. Secondo quanto condiviso dal Ministero della Salute, il tasso di positività è salito di nuovo dell’1,1%, salendo così a 9,8%. In concreto, sono stati 185.320 i tamponi effettuati e tra questi sono stati individuati 18.236 nuovi casi da Covid-19. Un numero in aumento rispetto alla giornata di ieri. Aumentano ...

