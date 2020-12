Coronavirus: morto il serial killer Donato Bilancia (Di giovedì 17 dicembre 2020) morto il serial killer Donato Bilancia, tenne in scacco per sei mesi Liguria e Piemonte: aveva contratto il Coronavirus. Il serial killer Donato Bilancia, 69 anni, è morto a causa del Coronavirus a Padova. L’uomo era ritenuto uno dei più pericolosi serial killer nel nostro Paese, condannato a 13 ergastoli per aver commesso 17 omicidi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 dicembre 2020)il, tenne in scacco per sei mesi Liguria e Piemonte: aveva contratto il. Il, 69 anni, èa causa dela Padova. L’uomo era ritenuto uno dei più pericolosinel nostro Paese, condannato a 13 ergastoli per aver commesso 17 omicidi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morto Coronavirus, morto un altro vescovo in Messico: è il terzo Avvenire Coronavirus: in Piemonte scendono i positivi e i ricoveri; 80 i decessi

Tornano sotto quota mille le persone positive al coronavirus: calano anche i ricoveri, mentre sono più di tremila i guariti. Unico neo il numero dei morti ...

Il serial killer Donato Bilancia, 69 anni, è morto a causa del Coronavirus a Padova. L’uomo era ritenuto uno dei più pericolosi serial killer nel nostro Paese, condannato a 13 ergastoli per aver ...

