Coronavirus, morto Donato Bilancia: era il serial killer dei treni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Donato Bilancia, più conosciuto come il killer dei treni o killer delle prostitute, è morto. L’omicida aveva terrorizzato Piemonte e Liguria tra il 1997 e il 1998. morto il killer dei treni Davide Bilancia si è spento all’età di 69 mentre stava scontando la sua pena nel carcere Due Palazzi di Padova a causa del Covid-19. Bilancia era stato condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi e a 16 anni per tentato omicidio. Chi era Donato Bilancia Donato Bilancia era nato a Potenza il 10 luglio 1951 ed era stato identificato come il colpevole di diversi omicidi avvenuti tra il 1997 e il 1998. Tra le sue vittime c’erano soprattutto ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020), più conosciuto come ildeidelle prostitute, è. L’omicida aveva terrorizzato Piemonte e Liguria tra il 1997 e il 1998.ildeiDavidesi è spento all’età di 69 mentre stava scontando la sua pena nel carcere Due Palazzi di Padova a causa del Covid-19.era stato condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi e a 16 anni per tentato omicidio. Chi eraera nato a Potenza il 10 luglio 1951 ed era stato identificato come il colpevole di diversi omicidi avvenuti tra il 1997 e il 1998. Tra le sue vittime c’erano soprattutto ...

internazlucana : RT @cronachelucane: È morto, per complicanze legate al coronavirus, il serial killer Donato Bilancia - Donato Bilancia era nato a Potenza n… - cronachemezzog : È morto, per complicanze legate al coronavirus, il serial killer Donato Bilancia - cronachelucane : È morto, per complicanze legate al coronavirus, il serial killer Donato Bilancia - Donato Bilancia era nato a Poten… - infoitinterno : Donato Bilancia è morto in carcere: fatale il Coronavirus - zazoomblog : È morto di Coronavirus Donato Bilancia il serial killer dei treni - #morto #Coronavirus #Donato #Bilancia -