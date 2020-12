Coronavirus, l’allarme dell’Oms: “Proteggersi anche in famiglia” (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia l’utilizzo della mascherina anche in famiglia con i propri cari. famigliaIl Natale è ormai alle porte, e come consuetudine, l’incontro con amici e parenti, almeno in teoria, dovrebbe essere assicurato. Se si guarda alle imminente decisione del Governo, in base alla quale ci potrebbero essere delle forti limitazioni ad incontri e quant’altro in vista delle prossime festività, certo il discorso cambia. Ma secondo l’Oms è sempre comunque opportuno mostrarsi quanto più premurosi possibile anche in famiglia, con i propri cari. Possibilmente utilizzando la mascherina, anche e soprattutto nei luoghi chiusi. “Le persone più vulnerabili e gli amici o i parenti più anziani possono trovare molto difficile chiedere ai propri cari ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia l’utilizzo della mascherinaincon i propri cari.Il Natale è ormai alle porte, e come consuetudine, l’incontro con amici e parenti, almeno in teoria, dovrebbe essere assicurato. Se si guarda alle imminente decisione del Governo, in base alla quale ci potrebbero essere delle forti limitazioni ad incontri e quant’altro in vista delle prossime festività, certo il discorso cambia. Ma secondo l’Oms è sempre comunque opportuno mostrarsi quanto più premurosi possibilein, con i propri cari. Possibilmente utilizzando la mascherina,e soprattutto nei luoghi chiusi. “Le persone più vulnerabili e gli amici o i parenti più anziani possono trovare molto difficile chiedere ai propri cari ...

