Coronavirus: la zona gialla non funziona (Di giovedì 17 dicembre 2020) I contagi non scendono più, le terapie intensive si svuotano troppo lentamente e la curva dei decessi non dà segni di frenata. Iniziano ad esserci molti dubbi sui criteri stabiliti dal governo: siamo ... Leggi su today (Di giovedì 17 dicembre 2020) I contagi non scendono più, le terapie intensive si svuotano troppo lentamente e la curva dei decessi non dà segni di frenata. Iniziano ad esserci molti dubbi sui criteri stabiliti dal governo: siamo ...

Agenzia_Ansa : #Covid, ipotesi zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio. Oggi vertice a #PalazzoChigi. governo valuta possibilità d… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'Zona rossa a Natale solo se ci saranno ristori' #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 74 milioni di casi al mondo: nuovo picco negli Usa | In Italia 8 giorni di zona rossa per le feste… - VitoBellomo11 : RT @sole24ore: Coronavirus: Toscana, Campania e Valle d’Aosta verso la zona gialla - ag_notizie : Coronavirus, Razza: 'Subito vaccini per 141 mila, zona rossa a giorni alterni? Mi convince poco'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus zona Coronavirus: Toscana, Campania e Valle d’Aosta verso la zona gialla Il Sole 24 ORE Controlli rafforzati in vista del weekend

Si rafforzano le misure per il contenimento della pandemia da coronavirus. Mentre il governo valuta i termini ... Al momento si profilano due ipotesi principali: quella di una zona rossa nazionale nei ...

Vaccino Covid Emilia-Romagna: da gennaio 10mila somministrazioni al giorno

Bologna, 17 dicembre 2020 – La Regione Emilia-Romagna è pronta a dare il via alla prima fase della campagna vaccinale per il coronavirus ... uno per ogni fase della vaccinazione: una prima zona di ...

Si rafforzano le misure per il contenimento della pandemia da coronavirus. Mentre il governo valuta i termini ... Al momento si profilano due ipotesi principali: quella di una zona rossa nazionale nei ...Bologna, 17 dicembre 2020 – La Regione Emilia-Romagna è pronta a dare il via alla prima fase della campagna vaccinale per il coronavirus ... uno per ogni fase della vaccinazione: una prima zona di ...