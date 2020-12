Coronavirus Italia, il bollettino del 17 dicembre: 18.236 nuovi casi, + 683 i decessi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 18.236 i nuovi casi di Coronavirus, e 683 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.Come si consueto, è stato diffuso intorno alle 17:00 il bollettino di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, con tutti i numeri inerenti all’epidemia di Coronavirus in Italia. In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 18.236 (ieri 17.572) Tamponi (diagnostici e di controllo): 185.320 (ieri 199.489) Attualmente positivi: 635.343 (ieri 645.706) Ricoverati con sintomi: 26.427, -470 (ieri 26.897, -445) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.855, -71 (ieri 2.926, -77) Totale ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 18.236 idi, e 683 i morti registrati innelle ultime 24 ore.Come si consueto, è stato diffuso intorno alle 17:00 ildi oggi, giovedì 172020, con tutti i numeri inerenti all’epidemia diin. In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 18.236 (ieri 17.572) Tamponi (diagnostici e di controllo): 185.320 (ieri 199.489) Attualmente positivi: 635.343 (ieri 645.706) Ricoverati con sintomi: 26.427, -470 (ieri 26.897, -445) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.855, -71 (ieri 2.926, -77) Totale ...

