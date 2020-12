Coronavirus, ipotesi zona rossa di 8 giorni per le Feste | Von der Leyen: 'Le vaccinazioni in Ue iniziano il 27 dicembre' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il numero di contagi da Covid nel mondo dall'inizio della pandemia ha superato quota 74 milioni con 1,65 milioni di morti, secondo i dati della Johns Hopkins University . Gli Usa restano il Paese più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il numero di contagi da Covid nel mondo dall'inizio della pandemia ha superato quota 74 milioni con 1,65 milioni di morti, secondo i dati della Johns Hopkins University . Gli Usa restano il Paese più ...

Il numero di contagi da Covid nel mondo dall'inizio della pandemia ha superato quota 74 milioni con 1,65 milioni di morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Usa restano il Paese più c ...

De Luca: “Zona rossa a Natale? Manca una decisione chiara”

Il Presidente della Campania De Luca dice la sua sulla possibile zona rossa in Italia a Natale e esorta il governo a scelte chiare e nette.

